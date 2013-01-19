Юлии Тимошенко «по делу Щербаня» грозит пожизненное заключение

Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко, отбывающая в настоящее время срок за газовый контракт с Россией, подозревается в причастности к убийству народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году.

Генпрокурор Виктор Пшонка официально сообщил о причастности Тимошенко к убийству Щербаня накануне.

Напомним, в 1996 году депутата Евгения Щербаня вместе с женой расстреляли в аэропорту у трапа самолета. Исполнители преступления были приговорены к пожизненному сроку. Заказчиков убийства не арестовали.

Ранее заместитель Генеральной прокуратуры Украины Ренат Кузьмин неоднократно заявлял, что убийство было оплачено со счетов фирмы, подконтрольной в то время премьер-министру Павлу Лазаренко и Юлии Тимошенко, возглавляющей в 1996 году Единые энергосистемы Украины.

По словам Пшонки, собраны материалы досудебного следствия, которые свидетельствуют о том, что Тимошенко действительно заказала данное убийство вместе с Лазаренко.

По данным прокуратуры, Лазаренко, и Тимошенко осуществляли перечисление средств: $500 тысяч - лично с убийцами рассчитался Лазаренко. $2,3 млн. было перечислено позже, организовала перечисление Тимошенко.

За убийство экс-украинскому премьеру грозит пожизненный срок.

До вечера пятницы, 18 января, экс-премьер имела статус свидетеля. Теперь же ей предъявили извещение о подозрении - по новому Уголовно-процессуальному кодексу Украины. Это фактически то же, что и предъявление обвинения по старому УПК, пишет газета «Известия». Генпрокурор считает, что мотивом преступления, мог быть передел газового рынка в стране.

В пятницу Киевский районный суд Харькова объявил перерыв в слушании уголовного дела по нарушениям деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» до 10.00 12 февраля, пишет «АН-Крым».

Тимошенко находилась в состоянии смешанного физиологического и медикаментозного сна. Об этом заявил главный врач ЦКБ «Укрзалізниці» Михаил Афанасьев на брифинге перед больницей, комментируя распространенную защитником Тимошенко Сергеем Власенко информацию о критическом состоянии здоровья экс-премьера.