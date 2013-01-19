Лимонов о самоубийстве Долматова

Лидер «Другой России» считает, что западные спецслужбы с пристрастием допрашивали российского конструктора Александра Долматова, бежавшего в Голландию и покончившего жизнь самоубийством.

Эдуард Лимонов: «После опубликования предсмертной записки Саши Долматова стало ясно, что его допрашивали голландские, а, возможно, и натовские спецслужбы. И, видимо, допрашивали с пристрастием. Он предпочел уйти из жизни».

В своем блоге писатель рассказал о воспоминаниях мамы Александра: сын чуть ли не с двух лет вставал при исполнении гимна СССР и стоял навытяжку, пока мелодия не доиграет.

Отметим, что Лимонов — не единственный, кто говорит о шпионском следе в истории с самоубийством российского оппозиционера. Так, один из ветеранов российских спецслужб предположил, что Долматова пытались завербовать, и он не смог этого пережить.

Ранее «АН» сообщали: Участник оппозиции, член незарегистрированной партии «Другая Россия», ведущий конструктор на закрытом ракетном предприятии Александр Долматов покончил с собой в Нидерландах. В пятницу предсмертную записку российского оппозиционера Александра Долматова, который покончил с собой в Роттердаме 17 января, выложил в интернет журналист Олег Кашин.