Дагестанские блогеры обсуждают возможную отставку главы республики

В Дагестане активно обсуждаются сообщения некоторых средств массовой информации о вероятном досрочном уходе в отставку главы республики Магомедсалама Магомедова. По утверждению журналистов газеты «Черновик», уйти в отставку М. Магомедову предложил президент России Владимир Путин.

До вечера пятницы никакой официальной информации на этот счет озвучено не было. В пресс-службе президента главы республики «АН-онлайн» ответили, что ничего не знают ни о готовящейся отставке, ни тем более о том, кто сядет в кресло главы республики.

Между тем в соцсетях, а именно в «Фейсбуке», продолжались вбросы разной информации от анонимных источников, касающиеся того, кто займет пост президента. В сообщениях фигурировало имя депутата Госдумы России Рамазана Абдулатипова.

Вечером официальная информация все-таки появилась. На республиканском информационном агентстве «Дагестан» начальник Управления информационной политики и пресс-службы главы Дагестана Зубайру Зубайруев дал официальное опровержение этим слухам, заявив, что президент, правительство, все структуры государственной власти работают в обычном режиме, и публикации о досрочном уходе в отставку главы республики ничем не подтверждены.

«Нам неизвестны источники происхождения этих слухов, которые активно обсуждают в соцсетях и непонятно, для чего их запустили. Единственные, кто выигрывает от этих пересудов и разговоров, это сотовые телефонные компании», - сказал З. Зубайруев.

Стоит отметить, что 17 января депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Твиттере о возможном уходе одного из глав регионов СКФО.