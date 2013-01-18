Дмитрий Быков: Сердюков должен не сидеть, а слезно каяться

Не утихает скандал, связанный с делом «Оборонсервиса» и всё более обрастает подробностями и новыми нюансами. И всё чаще упоминается имя бывшего министра обороны. Таким образом, самой большой интригой остается вопрос: «Посадят ли Анатолия Сердюкова?».



И вот, что на него отвечают "Ан-онлайн"...

...Дмитрий Быков, писатель:

«Не думаю, что вопрос укрепления законности в стране можно решить посадками. Лучше бы больше отпускали. Мне приятнее видеть Сердюкова кающимся, рассказывающим всю правду, нежели Сердюкова сидящего. Я этого не желаю никому».

Ирина Хакамада, общественный деятель:

«Думаю, что не посадят. На мой взгляд, на такие позиции не ставят не «своих». А если «свой», то сдавать полностью тоже нельзя, даже если зарвался, потому что все другие убегут ».

Геннадий Гудков, политик:

«Я считаю, что Путин не посадит Сердюкова. В этой ситуации любой ход президента только ухудшит положение вещей, нарушит вертикаль власти. Как в шахматах – патовая ситуация. Если Путин посадит Сердюкова в тюрьму – это нарушит систему, а если не посадит, - тоже нарушит. К тому же, Сердюков слишком много знает. Мне самому интересно, что будет дальше. Посмотрим».

Вадим Соловьев, депутат от КПРФ:

«Я считаю, что наша судебная система не способна посадить человека такого ранга, как Сердюков. Суды в России не принимают самостоятельных решений. Происходит некая политическая игра. Возможно, на Сердюкова давят, чтобы он раскрыл какую-то важную информацию по делу «Оборонсервиса».