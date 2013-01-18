Оппозиционер Сенченко требует экспертизы помещений клиники, где лежит Тимошенко

Народный депутат Украины, руководитель КРО партии ВО «Батьківщина» Андрей СЕНЧЕНКО обратился к начальнику Качановской исправительной колонии №54 Игорю КОЛПАЩИКОВУ с просьбой разрешить проведение независимой экспертизы всех помещений ЦКБ «Укрзалізниці», в которых находится экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО.

В частности, речь идет о проверке палат, комнаты для лечения, комнаты для встречи с адвокатами, столовой, коридора, туалетной комнаты, с целью выявления скрытых дополнительных видеокамер или других средств видеонаблюдения за ТИМОШЕНКО и мест, где они были раньше установлены, сообщает пресс-служба КРО партии.

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