Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами СБ

Сегодня президент Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, участники совещания обсудили вопросы социально-экономической ситуации в России, передаёт в пятницу пресс-служба Кремля.

В обсуждении проблем приняли участие Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, руководитель Администрации Президента Сергей Иванов, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие высокопоставленные лица.