Россия отказала в визе на въезд в нашу страну экс-начальнику тюрьмы Гуантанамо

Российские власти отказали во въездной визе американскому генералу, бывшему начальнику военной тюрьмы Гуантанамо. Об это сообщил первый заместитель главы МИД России Андрей Денисов.

Ранее СМИ сообщали, что российскую визу не получил контр-адмирал ВМС США Джеффри Гарбесон. Официальных подтверждений этой информации до сих пор не было.

В Госдуме сообщают, что власти России расширила «черный список» граждан США к которым будут применены санкции в связи с принятием американскими властями «Закона Магнитского».

Руководитель Международного комитета Госдумы Алексей Пушков уточнил, что раньше в этом списке было 11 человек, а сейчас стало — 60.

Напомним, в последние дни 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Закон, как его называют, «Димы Яковлева, стал ответом на принятый в Белом доме закон, предусматривающий отмену поправки Джексона-Вэника и «акт имени Магнитского», предусматривающий санкции против ряда российских чиновников.