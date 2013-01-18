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Депутат Евгений Федоров о марше "сторонников работорговли" (ВИДЕО)

18 января 2013, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Евгений Федоров о марше "сторонников работорговли" (ВИДЕО)
gosnews.ru

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Евгений Федоров дал весьма острое интервью телеканалу «Дождь» в котором концентрированно высказал точку зрения тех, кто голосовал за знаменитый  «закон Димы Яковлева».

Федоров убежден: противник упомянутого закона – этакие современные Негоро («торговцы черным деревом, негоцианты…»), только объектом их торговли служат не несчастные зулусы или мгемба, а российские сироты…
Приводим это интервью практически полностью, а для желающих – видео.

Ведущий: По мнению некоторых блоггеров, например, Олега Козырева и «дорогой» редакции Lenta.ru… тоже сейчас буду цитировать их Twit: - «Енот, видимо увидел в будущем, какие еще законы собирается принять Государственная Дума» – конец цитаты. Какие еще, она собирается принять, мы сейчас спросим… Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, у нас в гостях, здравствуйте…


Евгений Федоров: Здравствуйте.


Ведущий: Простите, что я так, через «ноты» перешел, но тем не менее… Говорить, голосовать, я уже хотел сказать, мы будем о сегодняшнем марше. И а-а, тоже такая поразительная новость, только что пришла, - Никита Баталов, агентство «Коммерсант FM», пишет в своем Twittere, что Екатерина Лахова собирается принять участие в марше против «Антимагнитского закона», и говорит, что хочет посмотреть на тех, кто против «решения проблем сирот». У меня к Вам, соответственно, вопрос: - Вы, не собираетесь вместе с Екатериной Лаховой принять участие?

Евгений Федоров: Я не хотел бы там даже и находиться, потому что, - во первых, я не сторонник работорговли, а я так понимаю, что это марш сторонников работорговли, и даже не хочу туда смотреть, но вот до этого, очень интересную информацию дали, что они собираются показывать портреты тех, кто участвовал активно в принятии этого закона…

Ведущий:  Что-то попытался вставить…

Евгений Федоров:  Я точно, активный участник, и я бы, конечно хотел видеть свой портрет, чтобы потом показывать детям и внукам, - это предмет для меня гордости. Потому что, я участник событий освобождения России от работорговли. Это историческая вещь.


Ведущий: Почему работорговли? 


Евгений Федоров: А потому, что 95 % всех детей, о которых говорят, что усыновляют, это продажа!

Ведущий: То есть их отдают в рабство?

Евгений Федоров: Их продают! Торговля… работорговля, а куда…

Ведущий  (перебивая): Кто их продает?

Евгений Федоров:  А, семьдесят агентств, которые в России «шерстят», не только, кстати, в детских домах, но и в слабых семьях. Выдергивают наших детей их семей, при поддержке (как выяснилось), нашего Министерства образования. И за деньги продают.


Ведущий: То есть министерство образования продает детей?


Евгений Федоров: Да, вот знаете, как вот эти «африканские князьки», которые продают свой народ, участвуют. И не только детей. Оно способствует и направлению за рубеж и ученых, и молодых специалистов и всех остальных. Это его политика. И вот эту политику надо менять. 


Ведущий:  А еще какое-нибудь министерство тоже виновато? Министерство иностранных дел, например?

Евгений Федоров: Знаете, я Вам скажу так, - вся система, установленная после поражения в 1991 году, неправильная! Эта система направлена на то, чтобы Россией можно было манипулировать извне и поддерживать внешнее управление. Именно поэтому Путин ее собирается менять. И вот именно в этом ему нужна поддержка людей. Потому, что без массовой поддержки сменить систему внешнего управления невозможно.


Ведущий: Поэтому реформу начали с детей, и с детей-инвалидов в частности?


Евгений Федоров: Ну, вообще то, ее начали не с них. Ну, во первых… абсолютно неприемлемая история с работорговлей. Есть вещи, которые терпимы, например то, что мы поддерживаем экономическую систему Европы и США своими ресурсами и деньгами, выкупая доллары и евро – пустые бумажки. Вы же понимаете. Это еще терпимо. Но когда мы торгуем детьми, это вообще нетерпимо!


Ведущий: С некоторыми странами это терпимо, а с некоторыми нетерпимо? 


Евгений Федоров:  Нет. Это нетерпимо ни с кем.


Ведущий: Ну вот смотрите, я тут на днях буквально, читал статью, в которой исключительно на Вас ссылались и, судя по этой статье, - Франции и Италии, можно.


Евгений Федоров: Не так. К сожалению, у нас есть соглашения, на основе международных договоров 90-х годов. Конечно, со временем и это позорное явление должно отпасть. Но, хотя бы с чего то надо начать. Соединенные Штаты покупали порядком, около 70% Российских детей. Это уже серьезный прогресс в этом деле. На следующем этапе надо запретить торговлю детьми вообще, кроме… к сожалению, где есть соглашения, их не обойти. Это юридический аспект. Но постепенно, должна быть отмена рабства.


Ведущий:  А Вы сейчас искренне говорите? Т.е. это Ваша позиция?


Евгений Федоров:  Абсолютно. Ну, это очевидные вещи.


Ведущий: То есть, Вы честно считаете, что это работорговля. Вы сейчас не придуриваетесь?


Евгений Федоров: Слушайте, ну это же не только я, это считает Европейский Союз, это считают развитые страны. Европейским странам запрещено не только торговать, но даже усыновлять.

Ведущий:  А Вы знаете, что в европейских странах, и в Соединенных Штатах, нет детских домов просто?

Евгений Федоров:  Естественно! Вот почему я и упомянул министерство образования. Когда начали получаться патронатные семьи 2 года назад, - тут же этот эксперимент свернули. Почему? Потому что, сократился поток детей, которыми Россия торгует. И министерство образования, и как выяснилось министр, он же «вписался» за работорговлю. Специально закрыли этот проект, чтобы увеличить поток Российских детей. Это совершенно четко. Я это Вам говорю, как политический деятель, который наблюдает политические процессы.

Ведущий:  Стойкое ощущение складывается, что Вы уверены в том, что есть в России, какая то, отдельно взятая «масонская ложа», которая зарабатывает капитал на том что, торгует детьми и эти люди, еще и сидят во власти, к тому же.

Евгений Федоров:  Давайте так, - то, что эту торговлю сопровождают криминальные деньги, никто даже это не отрицает. Сами торговцы, - вот эти 70 агентств… Вы их спросите. Они говорят, что две трети всех денег у них идет на взятки. Поэтому, тут Вы правильно подметили.

Ведущий: Взятки?

Евгений Федоров: Взятки, это чиновникам…

Ведущий: Взятки, директрисам детских домов, которые сидят в перстнях?

Евгений Федоров: Если мы говорим выше, то выше, для чего «Бил имени Магнитского» принят? Для того чтобы заставить чиновников, манипулировать ими в поддержку США. А США же официально говорят – «Нам нужны эти дети, они нам нужны для внутреннего устройства Соединенных Штатов".Теперь посмотрите, кто их покупает? Их же не покупают нормальные граждане США, их покупают то, кто не допущены к американскому усыновлению.

Ведущий:  Которые хотят убить.

Евгений Федоров: Нет! Убить, это так называемый черный рынок детских органов, пять тысяч операций в год, это отдельный разговор, - от куда туда попадают дети. В России такого рынка нет. Туда попадают люди, которые не проходят фильтр в самих Соединенных Штатах. В США пол миллиона сирот, но не каждого из них разрешат усыновлять просто любому человеку. Нужно пройти фильтр.

Ведущий: В США очередь из родителей состоит, например, на полгода, на детей из Эквадора. Инвалидов. Детей-Даунов именно. Из Эквадора. Примерно в тысячу раз в Эквадоре детей меньше, которые нуждаются именно в усыновлении.

Евгений Федоров: В США создано специальное агентство, которое скупает детей по всему миру. Это государственная политика Соединенных Штатов Америки. И для этого они создали специальное агентство. По этому эти 70 агентств в России, есть подразделения этого аппарата. И фактически Российская семья, вот та же вот, слабая семья в социальном отношении, та же семья Димы например, столкнулась с ситуацией когда агентство вышло, при поддержке Российского Министерства образования и плюс Соединенных Штатов Америки и просто вырвали детей из семьи. Одного ребенка, второго ребенка, и отправили их за границу. Т.е. у нас отсутствует допуск Российских семей к усыновлению, потому что, приоритет тем, кто платит. А платит агентство.

Ведущий: Простите, у Вас есть американская виза, и может быть недвижимость в США? Потому что, я честно скажу, - у меня стойкое ощущение, что Вы просто лично обиделись и поэтому так вот пустились в бой. Как будто Вы любите отдыхать на Майами, и у Вас там пара вилл, и Вам так обидно, что Вы сейчас войдете в черный список. Что – «нужно сейчас им показать гадам". Серьезно. Я вот сейчас не вру. Я Вас слушаю, и мне кажется, что это просто ересь.

Евгений Федоров: Вот именно, вот теперь обратите внимание, об основах, на то, что врут про закон имени Магнитского. Вы сейчас тоже говорите, «список», виза. Бил имени Магнитского, это закон о манипулировании гражданами Российской Федерации. Причем любыми гражданами.

Ведущий: Ну, у Вас у всех законов свое название. Тут у Вас манипулирование российскими гражданами, тут у Вас торговля детьми. Жонглируете понятиями просто таким чудовищным образом!

Евгений Федоров: Секундочку, Вы мне дадите ответить?

Ведущий:  Конечно.

Евгений Федоров: билль имени Магнитского, это официальное название закона. И любой человек, который нас с Вами сейчас смотрит, может войти в интернет и его прочитать. В том то и дело, что СМИ сознательно врут по поводу этого закона Соединенных Штатов Америки. Это отдельная история. Проверяется за 5 минут.

Ведущий: Я читал оригинал, есть на сайте.

 

Евгений Федоров: Ну да, билль имени Магнитского. И там сказано. Механизм манипулирования прописан. Списка там нету?

Ведущий: Нету.

Евгений Федоров:  Отлично! А почему наши СМИ, с утра до вечера говорят о списках. Списка нет! Закон, это не список.
Это к вопросу Вашему о Министерстве образования. Так правильно, с 1991-го года вся система поддерживает внешнее манипулирование. В том числе и первый канал, в том числе «Россия» канал, я имею ввиду. Абсолютно я с Вами согласен. В этом и проблема. Но для того, чтобы эту проблему менять, с чего-то надо начинать. Начали с самого уродливого явления, пришедшего к нам в 91-м году из средневековья. Потому, что Вы знаете, - принцип покупки детей запустил еще Горбачев.

Ведущий: Зачем Вы говорите слово «покупка»?

Евгений Федоров: Потому что это факт! Покупка. Ну, это никуда не деется, потому что, если человек в интернете выбирает лицо, и потом платит за него деньги, - это называется покупка.

Ведущий:  Ну а российские семьи, тоже получается, покупают?

Евгений Федоров: Нет. Российская семья не покупает человека.

Ведущий: Точно так же выбирает в интернете, приезжает…

Евгений Федоров: Нет. Факта покупки нет. Т.е. человек приезжает, беседует с ребенком, выбирает его, общается. И после этого приглашает. Он не платит за его усыновление. Если человек платит сто тысяч, да еще часть из них американское правительство платит за него, и Soros.

Ведущий: У Вас отдельная картина мира. К сожалению, в Российских семьях, которые хотят усыновить ребенка, тоже вынуждены тратить большие деньги.

Евгений Федоров: А в мире все просто, - либо дьявол либо Бог, Черное – белое.

Ведущий: А сейчас, в соответствии с новыми мерами, Вы тоже наверно знаете о них, каждая семья, которая собирается усыновить, должна пройти специальные платные курсы по адаптации ребенка в новой семье. Это кстати очень осложнило систему усыновления. Вот эти поправки Вы не будете учитывать?

Евгений Федоров: Естественно надо все это убирать. А мы об этом и заявили. Это и есть позиция Министерства образования. Я же Вам говорю, - мне не нравится сама система. А в ней, в этой системе не нравятся многие… но эти многие, сформированы в 91-м году. Почему я Вам говорю, что вопрос, который мы сейчас обсуждаем это начало длинного процесса освобождения от внешнего манипулирования. Этот процесс только начинается и начинается он с самых чудовищных вещей, под названием торговля детьми.

Ведущий: Мне кажется, что он начинается с самых чудовищных вещей под названием – накопление политического капитала на детях инвалидах.

Евгений Федоров: Слушайте, ну если Вы хотите чтобы работорговля была в красивых одеждах…

Ведущий: Почему работорговля?

Евгений Федоров: Потому что, торговля детьми, - элемент работорговли.

Ведущий: У Исаева «детоторговля», у Вас еще хлеще. Мне кажется, что и «детоторговля» это очень грубо.

Евгений Федоров: Детоторговля – часть работорговли. Работорговля – более широкий термин детоторговли. Ну слушайте… мы сейчас в терминах? Давайте разберем по пунктикам.

Ведущий: Мне не хочется разбирать дословно по пунктам, потому что мне оно кажется глупостью.

Евгений Федоров: Ну вот, Вам кажется, а я специалист, поэтому я знаю.

Ведущий: В рабстве? В чем Вы специалист?

Евгений Федоров: Я специалист по политике. Все-таки 20 лет политического опыта. Вот позавчера я общался с финским телевидением. Интервью давал. Для них это абсолютно понятная и приемлемая вещь. Они прекрасно понимают, что это торговля детьми, что это отвратительное явление. Это нормальная Европейская страна. Это понимают все европейцы. У них все-таки не было рабства в Европе. А для американца… у них другой менталитет.

Ведущий: У них детских домов нет, у них нет родителей, которые выбрасывают своих детей на помойку.

Евгений Федоров: У нас тоже нет детских домов, в некоторых субъектах Российской Федерации. Т.е. проблема с детскими домами решается за полгода. Для того, чтобы решить проблему детских домов, достаточно… Перебил

Ведущий:  Запретить иностранцам усыновлять детей.

Евгений Федоров:  В том числе.

Ведущий: Процент вспомните какой…

Евгений Федоров: Иностранного усыновления? Очень небольшой.

Ведущий: Вот.

Евгений Федоров: Ну и что?

Ведущий: Вот. И это решит проблему. Сразу.

Евгений Федоров: Этот небольшой процент, стал небольшим процентом, потому что, напоминаю Вам, что общий объем купленных Соединенными Штатами детей, по экспертным оценкам – достигает полумиллиона. По официальным оценкам – сто тысяч. Понятна разница. Вот, например дети, которые были куплены в Волгограде, судебный процесс показал – 1200 человек, они в эту статистику не вошли. Это вот был судебный процесс, когда волгоградская там женщина продала, подделав документы суда 1200 детей, которые в Италии тут же пропали. Их не нашли.

Ведущий: Вы не собираетесь усыновить ребенка? Инвалида может быть?

Евгений Федоров: Я исхожу из того, что усыновление, это точно персональное, - не метод обсуждения с трибун. То есть это персональное решение каждой семьи, в том числе моей.

Ведущий: Ну вот Владимир Путин сказал, что он задумается, Вы задумаетесь?

Евгений Федоров: Еще раз, я просто не считаю нужным так говорить. Это решение каждой семьи, индивидуально. И уж точно не дело пиара, в который Вы пытаетесь сейчас меня втянуть.

Ведущий: Нет я не пытаюсь, просто мне кажется что, человек, который говорит слово работорговля, он не боится, не боится пиара. Вы политик, Вы 20 лет занимаетесь политикой.

Евгений Федоров: Я ответил на Ваш вопрос? В третий раз Вам ответить?

Ведущий: То есть, Вы не будете усыновлять ребенка?

Евгений Федоров: В третий раз Вам говорю – я не считаю, что этот вопрос стоит кому то обсуждать публично.

Ведущий: Ну, Вы же не частное лицо…

Евгений Федоров:  Это не важно.

Ведущий: Это политика.

Евгений Федоров: Это личное решение. У нас у многих есть приемные дети, в том числе у Неверова. Он об этом сказал, значит я могу на него сослаться. В отношении людей, которые это не говорят, потому что некоторые люди не хотят, чтобы это была публичная информация. Еще раз Вам говорю, что это дела каждой семьи, лично. У меня нет никаких сомнений в том, что Россия справится с этими 10-ю процентами, которые у нас в иностранном усыновлении, при поддержке государства. Но эту поддержку надо организовать, надо принципы поменять функционирования Министерства образования. В том числе.

Ведущий: Спасибо, это была позиция депутата Государственной Думы Евгения Федорова.


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В колледжах заменят устаревшие профессии на более современные

В колледжах заменят устаревшие профессии на более современные

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что в 2020 году из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования планируется исключить около ста позиций.

//Здоровье

«Богатые» макаки подсказали ученым причины долголетия людей

«Богатые» макаки подсказали ученым причины долголетия людей

Причиной крепкого здоровья людей скрывается не в деньгах, а в статусе. Такой вывод получился у ученых из американского университета Дьюка, которые изучали обезьян. Оказалось, иммунитет зависит от места в иерархии.

//Происшествия

В Балашихе на станции "Черное" обрушилась часть платформы

В Балашихе на станции "Черное" обрушилась часть платформы

Электрички Горьковского направления МЖД, следующие из Москвы, временно не останавливаются на платформе "Черное": в ночь на воскресенье она была повреждена. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

//В мире

В ДНР сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ

В ДНР сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ

Представитель Народной милиции ДНР сообщил, что ополченцы уничтожали беспилотный летательный аппарат Военных сил Украины, который, предположительно, планировал сбросить боеприпас на село Ленинское. Инцидент произошёл в районе 11 часов по Москве.

//Общество

Теракт в норвежской мечети мог быть местью за убийство

Теракт в норвежской мечети мог быть местью за убийство

Полиция не исключает, что стрельба в мечети в Норвегии имеет признаки терроризма. Однако появились новые подробности, которые меняют рабочую версию следователей, сообщает агентство France press.

//Политика

В Госдуме посчитали "смешным" очередной протест Украины

В Госдуме посчитали "смешным" очередной протест Украины

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на протест МИД Украины из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым.

//Новости МирТесен

//Общество

Эксперты назвали 11 преимуществ жизни с кошками

Эксперты назвали 11 преимуществ жизни с кошками

Журналисты шведского издания Expressen составили список причин, почему с кошками (и котами) человеку жить интереснее и веселее, чем без них. В данный перечень вошли одиннадцать пунктов.

//live

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах озера Байкал размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор АНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.

//В мире

В Раде призвали Зеленского соблюдать нейтралитет между РФ и США

В Раде призвали Зеленского соблюдать нейтралитет между РФ и США

Депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует соблюдать нейтралитет между Россией и Соединёнными Штатами для восстановления экономики страны.

//Политика

Франция потребовала долги царской России

Франция потребовала долги царской России

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер накануне потребовал от правительства окончательно решить вопрос о выплатах французским гражданам-держателям облигаций Российской империи.

//Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала забавные фотографии с сыновьями из отпуска

Мария Кожевникова показала забавные фотографии с сыновьями из отпуска

Известная актриса и бывший депутат Государственной думы Мария Кожевникова поделилась с поклонниками совместной фотографией с сыновьями. Знаменитость наслаждается семейным отдыхом в испанской Марбелье.

//Шоу-бизнес

СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук планируют свадьбу осенью

СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук планируют свадьбу осенью

В начале года в Сети появилась информация, что известный российский режиссёр Фёдор Бондарчук сделал предложение своей возлюбленной актрисе Паулине Андреевой. Сейчас инсайдера сообщили, что пара начинает подготовку к свадьбе.

//Экономика

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Составлен рейтинг самых богатых семей на планете по версии агентства Bloomberg. На первой строчке "хит-парада" оказалась американская семья Уолтон, владеющая сетью супермаркетов Walmart.

//Общество

Заслуженный учитель раскритиковал идею стандартизации школьной формы в России

Заслуженный учитель раскритиковал идею стандартизации школьной формы в России

Как сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в России к 2020 году могут ввести предварительный национальный стандарт на школьную форму, пишут «Известия».

//В мире

Эксперт назвал прогноз возможной битвы между США и Россией в море

Эксперт назвал прогноз возможной битвы между США и Россией в море

Американский специалист ВМС Лайл Голдстайн сообщил о возможном столкновении России и Соединённых Штатов в водах Чёрного моря. По его мнению, обстановка на мировой арене с каждым днём становится более напряжённой.

//Общество

В Артеке собрались дети, мечтающие работать в следственном комитете

В Артеке собрались дети, мечтающие работать в следственном комитете

Следственный комитет распространил информацию, что по поручению председателя Следкома Александра БАСТРЫКИНА в «Артеке» начата программа «Юный следователь».

//Здоровье

Названы 6 фруктов, которые помогают при артрите

Названы 6 фруктов, которые помогают при артрите

Медики из Великобритании провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что, употребляя в пищу определенные фрукты (помимо основного лечения), можно существенно снизить боли и воспаление при артрите.

//Происшествия

Известны личности сбежавших заключенных из психбольницы под Волгоградом

Известны личности сбежавших заключенных из психбольницы под Волгоградом

В Волгоградской области полиция разыскивает двух опасных преступников, которые сбежали из психбольницы в селе Ложки Калачевского района в воскресенье утром, 11 августа.

//Авторы АН

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