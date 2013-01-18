Берлускони считает Путина лучшим политиком современности

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони считает президента России Владимира Путина лучшим политиком нашего времени. По мнению итальянского политика и бизнесмена, россиянам очень повезло, что у них такой лидер.

Берлускони отметил, что у него с Путиным сложились «братские» отношения. Итальянский политик ценит Путина за большие способности и здравый смысл.

Экс-премьер Италии рассказал в своем интервью, что у него сохранились добрые отношения с ведущими мировыми политиками. По словам Берлускони, он регулярно общается со всеми коллегами.

Он отметил, что он открыт для дружбы и имеет «особый талант уважать других и заставлять любить себя". По словам экс-премьера, у него всегда были отличные отношения с президентами Соединенных Штатов.

Сильвио Берлускони дружил с Джорджем Бушем, были хорошие отношения с Биллом Клинтоном и его супругой Хиллари Клинтон.