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Кадыров обвинил США в нарушении прав не только человека, но и лошадей

18 января 2013, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров обвинил США в нарушении прав не только человека, но и лошадей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обвинил США не только в нарушении прав человека, но и нарушении прав животных.  Кадыров раскритиковал доклад комиссии Госдепа США, в котором говорилось о нарушениях прав верующих в Чечне.

«Нельзя серьезно воспринимать утверждения о том, что в Чечне искажаются «чеченские суфийские традиции, чтобы оправдать свои порядки. Какое Госдепу дело до того, как мы молимся? Мы строго соблюдаем все требования своей религии Ислам. И делаем это, потому что мы мусульмане, а не ради того, чтобы угодить Америке или ей понравиться. Если даже комиссия напишет по сто докладов в день, мы будем молиться, выполнять все предписания Корана и Сунны Пророка Мохаммеда (мир ему)», – заявил глава Чечни Рамзан Кадырова.

Напомним, в своем ежегодном докладе комиссия Госдепартамента США по международной религиозной свободе подвергла критике ситуацию со свободой вероисповедания в России. В Госдепе переживают, что русским и мусульманам, особенно в регионах, не хватает мечетей.  Американские власти также отметили, что в Москве для мегаполиса мечетей недостаточно. 

В докладе Госдепа также указано на то, что у «Свидетелей Иеговы», мормонов, пятидесятников, старообрядцев возникают сложности с возведением молельных домов и даже арендой помещений для богослужений.

Про права человека и животных Кадыров рассказал: «Делали все, чтобы она не принимала участие в скачках. Единственная причина – не допустить рейтингового скакуна. Лошадь победила. Пусть теперь и ее не пускают в Америку, пусть закроют ей «визу». Как пишет «Московский комсомолец», США препятствовали при въезде в страну лошади самого Кадырова.

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