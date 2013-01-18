Премьер Великобритании считает реальным развал Евросоюза, Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания может выйти первой из состава ЕС, если Брюссель не согласится на изменение формулы участия королевства в сообществе европейских стран.

СМИ Великобритании опубликовали выдержки из речи премьера Дэвида Кэмерона, ожидается, что полностью речь будет озвучена Кэмероном сегодня в столице Нидерландов Амстердаме.

По мнению Кэмерона, главными проблемами ЕС являются экономический кризис еврозоны, недостаточная конкурентоспособность и значительное снижение поддержки общества к идее федеративной Европы.

"Существует опасность того, что европейский проект может провалиться, - отмечается в речи Дэвида Кэмерона.