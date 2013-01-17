Грузия надеется на скорое восстановление отношений с Россией. Об этом в четверг заявил грузинский премьер-министр Бидзина Иванишвили по завершении переговоров в Армении, куда он прибыл с официальным визитом.

На пресс-конференции в Ереване Иванишвили сказал: "Мы очень надеемся и стараемся, чтобы как можно быстрее восстановить и отрегулировать отношения с Россией".

Отвечая на вопрос журналистов о восстановлении железнодорожного сообщения через Абхазию на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Тиграном Саркисяном, он сказал, что работу железной дороги возможно восстановить, но это "связано с общими проблемами и будет рассматриваться в этом контексте".

"Вы знаете, что у нас очень большие проблемы в отношениях с Россией - были очень большие и остаются, к сожалению, до сих пор", - отметил Иванишвили. "У нас сегодня непростые отношения с нашими братьями-абхазами, - напомнил также премьер, - и нужно, чтобы стороны изъявили желание" в этом вопросе.

Глава правительства выразил уверенность, что "эти вопросы можно разрешить куда быстрее и раньше, если будет воля со всех сторон". "Грузинская сторона, со своей стороны, такую готовность изъявляет", - цитируют грузинского премьера интернет-СМИ.