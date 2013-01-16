Медведев выступает за политическую модернизацию в России

Выступая в среду на Гайдаровском форуме в Москве, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России "нужно продолжить политическую модернизацию, обеспечив качественное расширение политических и экономических свобод".

Глава российского правительства также назвал и другие задачи, которые необходимо продолжить в стране, это - качественное обновление и комплексная модернизация различных сфер, технологическая модернизация, диверсификация экономики, ослабление зависимости от колебаний цен на энергоносители, а также социальная модернизация.

Как заявил российский премьер на форуме, "мы начали активные действия по этим направлениям в последние годы, и этот курс останется неизменным", передают интернет-СМИ.