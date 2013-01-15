Крымский депутат рассказал, как в Крыму хотят изменить Конституцию страны

Крымский парламент намерен вынести на обсуждение предложения по изменению Конституции Украины в части расширения полномочий полуострова.

Об этом заявил депутат крымского парламента, глава постоянной комиссии Верховной Рады АРК по бюджетной, экономической и инвестиционной политике Виталий НАХЛУПИН в эфире ГТРК «Крым».

По его словам, одним из пунктов предлагаемых изменений станет наделение автономии законодательной инициативой.

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