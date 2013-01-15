Крымский депутат рассказал, как в Крыму хотят изменить Конституцию страны
15 января 2013, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]
Крымский парламент намерен вынести на обсуждение предложения по изменению Конституции Украины в части расширения полномочий полуострова.
Об этом заявил депутат крымского парламента, глава постоянной комиссии Верховной Рады АРК по бюджетной, экономической и инвестиционной политике Виталий НАХЛУПИН в эфире ГТРК «Крым».
По его словам, одним из пунктов предлагаемых изменений станет наделение автономии законодательной инициативой.