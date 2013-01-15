Правительство поддержало изменения в закон о гарантиях избирательных прав

Российское правительство поддержало внесённый депутатами-единороссами Владимиром Плигиным, Дмитрием Вяткиным и другими законопроект, предлагающий изменения в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Об этом сообщила во вторник пресс-служба российского кабмина.

Предложенные депутатами изменения, в частности, сокращают с 20 до 10 дней до дня голосования сроки осуществления таких избирательных действий, как составление списков избирателей, выдача открепительных удостоверений и проведение досрочного голосования.

Кроме того, предлагается предусмотреть возможность возложения на участковую избирательную комиссию, действующую в границах муниципального образования, полномочий избирательной комиссии этого муниципального образования.

Изменениями вводится регламент на процедуру размещения заказов на изготовление бюллетеней, открепительных удостоверений и специальных знаков (марок) у исполнителей, которые определяются правительством РФ.