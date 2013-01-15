Президент США подписал закон о сотрудничестве с Россией в космосе

Президент США Барак Обама подписал закон о продлении сотрудничества с Россией в космической сфере до 2020 года, сообщает пресс-служба Белого дома. Закон был принят конгрессом в конце декабря 2012 года.

«Президент подписал в понедельник закон, который продлевает с 1 июля 2016 года до 31 декабря 2020 года полномочия НАСА по выплатам России за работу на Международной космической станции. Закон также продлевает на 2013 год полномочия министерства транспорта по осуществлению выплат по жалобам о причинении вреда, вызванного коммерческими запусками», - говорится в сообщении пресс-службы.



Администрация США в условиях ограниченного финансирования космической программы отказалась от программы полетов кораблей многоразового использования, сосредоточившись на разработке космических кораблей, способных выходить на более высокую орбиту - в частности, долететь до астероидов и Марса, сообщает ИТАР-ТАСС. Для доставки американских астронавтов на МКС НАСА пока пользуется услугами российских "Союзов". Ожидается, что уже в обозримом будущем эту функцию возьмут на себя корабли, построенные частными американскими аэрокосмическими компаниями. Пока же каждое место обходится правительству США в 60 млн долл.