МИД РФ прокомментировал высказывание Японии о Курильских островах

В Министерстве иностранных дел России обратили внимание на недавнее высказывание японского чиновника о Курильских островах. Секретарь Кабинета министров Японии Е. Суги сообщил, что администрация С. Абэ будет придерживаться прежнего курса по вопросу о принадлежности четырех Курильских островов, проявляя при этом гибкость относительно сроков их возвращения Японии.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Суги фактически повторил известную официальную японскую позицию по проблеме мирного договора между Россией и Японией.

Захарова напомнила, что Южные Курильские острова перешли к России на законных юридических основаниях по итогам Второй мировой войны, что закреплено в Уставе ООН. "Любые заявления, ставящие под сомнение суверенитет России над указанной территорией, являются неприемлемыми", — подчеркнула сотрудник МИД РФ.