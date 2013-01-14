Россию в Ватикане представит бывший министр культуры Авдеев

Александр Авдеев, занимавший должность министра культуры с мая 2008г. по май 2012г., станет представлять Россию в Ватикане: Авдеев назначен послом РФ в Ватикане, сообщается сегодня на официальном портале правовой информации.

На должности посла в Ватикане Авдеев, как уточняется, сменил Николая Садчикова.