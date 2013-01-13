Лавров: Россия и Украина заинтересованы в строительстве единой Европы

Россия не видит противоречий в движении Украины и РФ к сотрудничеству со структурами Евросоюза и интеграцией на пространстве СНГ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров со своим украинским коллегой Леонидом Кожарой.

"Безусловно, наши страны сами определяют приоритеты на европейском направлении, однако нас объединяет общая заинтересованность в строительстве единой Европы без разделительных линий. Поэтому мы не видим противоречий между движением каждой из наших стран к сотрудничеству с европейскими структурами и углублением разноформатной интеграции на пространстве СНГ, поскольку речь идет о двух взаимодополняющих наших действиях", - сказал Лавров, открывая в воскресенье заседание подкомитета по международному сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии, передает РИА Новости.



По словам главы российской дипломатии, в свете председательства Украины в ОБСЕ внешнеполитические ведомства РФ и Украины будут наращивать координацию по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Сергей Лавров особо подчеркнул важность совместных усилий двух стран по приднестровскому урегулированию.