Документы по факту сожжения Удальцовым портрета Путина будут переданы следствию

В Москве 13 января в конце "Марша против подлецов" участники оппозиции, в том числе Сергей Удальцов, жгли портреты депутатов.

"Удальцов зачем-то порвал и сжег портрет Путина. Это и покажут по государственному ТВ. Глупость иногда хуже провокации", - написал в своем блоге в Твиттере Илья Яшин.

В ГУ МВД РФ по Москве подтвердили, что действия Удальцова по сжиганию атрибутики массового мероприятия в толпе людей задокументированы. Документы будут переданы следствию.

Сам координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов подтверждает, что жег плакаты: "В конце шествия ряд активистов, в том числе я, сожгли несколько портретов депутатов Госдумы и сенаторов, после чего побросали остатки плакатов в мусорные контейнеры. Таким образом, мы выразили свое отношение к "антимагнитскому закону" и к тем, кто его принял".

"Люди бросают портреты депутатов и сенаторов в контейнер для мусора. Портрет Бурматова брошен лично мною. Позор подлецам!", - написал Удальцов.

Яшин и Удальцов уверяют, что на марш пришли не менее 50 тысяч человек. "МВД как обычно нелепо врет, что на #Марш Против Подлецов пришло 4,5 тысячи человек. Оцените сами число собравшихся", - пишет Яшин.









Фото из Твиттера Яшина. ВИДЕО начала марша. За час до начала марша. (ВИДЕО).