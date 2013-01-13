В Грузии две сотни противников Саакашвили выпущены из тюрем. ВИДЕО

Из грузинских тюрем выпустили в воскресенье около 200 политзаключённых. Под широкомасштабную амнистию попали, в том числе, и так называемые российские разведчики. Накануне соответствующий документ подписал председатель парламента Грузии Давид Усупашвили.



Он воспользовался своим конституционным правом, после того, как Михаил Саакашвили не поставил подпись под Законом об амнистии в установленный срок.

"АН" писали, что ранее глава государства наложил на закон вето, однако депутатам хватило голосов, чтобы его преодолеть. Всего из грузинских тюрем на свободу в ближайшие 2 месяца должны выйти около 3 тысяч человек, осужденных за нетяжкие преступления.