Генсек ООН призвал к действиям в Сирии во избежание повторения холокоста

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в США, выступая в одной из синагог в центре Манхэттена в память о жертвах концлагерей, заявил, что «ни антисемитизму, ни исламофобии, ни какой-либо другой форме предубеждений нет места в ХХI веке».

Пан Ги Мун провел параллель между холокостом во вторую мировую войну и событиями, происходящими сейчас в Сирии.

По словам главы организации, государства должны защищать граждан от геноцида, преступлений против народа, военных преступлений или этнических чисток.

Генсек ООН подчеркнул: «И перед лицом этих преступлений и нарушений международное сообщество в свою очередь должно действовать». По его словам, в Сирии более 60 тысяч человек погибли в конфликте, уходящем корнями в мирные требования народа дать ему больше свободы. Он уверяет, что никакой амнистии для виновных не будет».

Однако Пан Ги Мун призвал к примирению, отметив, что Сирии «нужны смелые мужчины и женщины, которые отвергнут месть и встанут на путь мира», сообщает РИА Новости.

Напомним, противостояние между правительством Башара Асада и вооруженной оппозицией в Сирии продолжается с марта 2011 года.

Точных данных о погибших в ООН нет. Пан Ги Мун привел данные, которые были получены из предположений нескольких неправительственных организаций и не могут быть проверены.