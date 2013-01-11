В администрации президента Владимира Путина новые назначения

В Кремле произведены новые назначения. Новым руководителем департамента информационной политики управления внутренней политики президента РФ Владимира Путина стала Ольга Ситникова.

Ольга Ситникова - давняя соратница первого замруководителя администрации главы государства Вячеслава Володина, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в Кремле.

С 2002 года она работала советником и помощником Володина, который, напомним, до нынешней должности, занимал посты вице-спикера Госдумы и вице-премьера российского правительства. В круг обязанностей Ситниковой всегда входило курирование вопросов взаимодействия со СМИ.

Пост руководителя департамента информационной политики управления внутренней политики Кремля до Ситниковой занимал Дмитрий Попов, который в конце 2012 года вслед за своим прежним руководителем Павлом Зеньковичем перешел в управление российского президента по общественным проектам.