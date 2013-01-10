Сбор подписей граждан России за роспуск Госдумы: тысяча подписей в час

Сбор подписей за роспуск Госдумы на сайте "Новой газеты" продолжается, в среднем, на сайте появляется тысяча подписей россиян в час, люди подписываются за роспуск Государственной Думы, принявшей закон Димы Яковлева.

По состоянию на 14.11 мск за роспуск Госдумы выступают уже 108 тысяч россиян, сбор подписей граждан России начался 24 декабря прошлого года.Поводом для инициативы стало принятие ГД "закона Димы Яковлева", запрещающего американцам усыновлять российских сирот.