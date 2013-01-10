Госдеп США: Вашингтон готов к откровенному разговору с Москвой

Власти Соединенных Штатов, несмотря на существующие разногласия с Россией, готовы к сотрудничеству между двумя странами по различным вопросам. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд на ежедневном брифинге.

По ее словам Администрация США готова к сотрудничеству по вопросам, по которым она разделяет взгляды с Россией и будет откровенна в разговоре по тем вопросам, по которым взгляды расходятся.

В первую очередь это касается таких мировых проблем как "Нагорный Карабах, Иран, Афганистан и Сирия", подчеркнула Нуланд.