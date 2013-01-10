Япония не меняла своей позиции в отношении Южных Курил

Правительство Японии не изменило своей позиции в отношении Южных Курил. Специальный представитель японского премьер-министра Ёсиро Мори заявил о возможности разных вариантов решения вопроса четырех островов.

Но генеральный секретарь кабинета Ёсихидэ Суга пояснил, что Токио по-прежнему претендует на все Южные Курилы – Итуруп, Кунашир, Шикотан.

По его словам, правительство придерживается прежней позиции, которая предполагает, что в случае подтверждения принадлежности четырех островов Япония гибко подойдет к срокам их реального возвращения.

Ёсихидэ Суга подчеркнул, что его правительство готово вести с Москвой переговоры по этому вопросу, передает ИТАР-ТАСС.

В среду, 9 января, экс-премьер Японии Ёсиро Мори, который планирует вскоре посетить Россию в качестве спецпредставителя главы японского правительства Синдзо Абэ, заявил, что считает одним из вариантов решения вопроса о Южных Курилах их территориальный раздел.