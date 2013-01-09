Оппозиция проведет «Марш против подлецов» от Пушкинской до Сахарова

Оппозиция согласна провести в Москве 13 января марш с требованием отмены «антимагнитского закона» и роспуска парламента по маршруту от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

«В связи с отказом мэрии обсуждать альтернативный маршрут «Марша против подлецов» организаторы приняли решение идти Пушкинская площадь — проспект Сахарова», — написал в своем микроблоге в Твиттере координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов (@s_udaltsov).

Он пояснил, что чиновники мэрии отказались от переговоров о компромиссном маршруте шествия — от Трубной площади до Кропоткинской, который был предложен организаторами «Марша против подлецов», и, чтобы не затягивать процесс согласования акции, согласились на маршрут от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.