Уго Чавес пропустит 10 января из-за болезни инаугурацию

Президент Венесуэлы Уго Чавес пропустит инаугурацию, запланированную на четверг, 10 января. Правительство страны направило конгрессу Венесуэлы предупредительное письмо. Уго Чавес в декабре прошлого года перенес операцию по удалению раковых клеток и находится на лечении в Гаване.

Ранее представители оппозиции планировали отстранить лидера Венесуэлы от власти в случае, если тот не явится на инаугурацию. Но вице-президент Николас Мадуро со ссылкой на Конституцию, заявил, что присутствовать на церемонии необязательно. Чавеса на посту президента может утвердить Верховный суд Венесуэлы.

Напомним, Уго Чавес перенес четыре операции, борясь с онкологическим заболеванием. После третьей он заявил о полном выздоровлении. В октябре 2012 года Чавес победил на выборах. Уезжая лечиться на Кубу, он на время лечения передал управление страной вице-президенту Николасу Мадуро. Уго Чавес обратился к жителям страны с просьбой в случае возможных досрочных выборов проголосовать именно за него.