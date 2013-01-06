Президент США Барак Обама определился с кандидатурой нового министра обороны и может уже в понедельник выдвинуть на этот пост бывшего сенатора Чака Хейгела, ветерана войны во Вьетнаме.

66-летний Хейгел представляет оппозиционную Республиканскую партию. Вокруг его возможного выдвижения уже сейчас разгорелись нешуточные страсти, причем против высказываются как раз коллеги-однопартийцы, которые придерживаются крайне правых взглядов, а также лоббистские организации, отстаивающие в США интересы Израиля. По их мнению, Хейгел является чуть ли не антисемитом и недостаточно серьезно поддерживает израильтян. Наряду с этим его также критикуют за то, что в прошлом он неоднократно высказывался против ужесточения санкций в отнош ении Ирана.



Между тем, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл сегодня заявил, что позиции Хейгела по Израилю и Ирану требуют тщательного изучения. Обама, в свою очередь, в одном из интервью в конце прошлого года назвал Хейгела "патриотом, который прекрасно выполнял работу в сенате и служил своей стране во Вьетнаме".

Как ожидается, в ближайшие дни президент США выдвинет своих кандидатов и на другие ключевые посты во властных структурах, сообщает ИТАР-ТАСС.



Основными претендентами на пост директора ЦРУ считаются занимающий сейчас эту должность с приставкой "и.о" Майкл Морелл и нынешний помощник главы государства по вопросам борьбы с терроризмом Джон Бреннан. Ранее сообщалось, что кресло помощника президента по национальной безопасности сохранит за собой Томас Донилон.

Еще в конце декабря Обама объявил о назначении новым госсекретарем США еще одного ветерана войны во Вьетнаме Джона Керри. В данный момент, по информации госдепартамента, Керри начал подготовку к слушаниям в Конгрессе США, где его кандидатура подлежит утверждению.