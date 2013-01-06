Оппозиция отвергла мирную инициативу Асада

Национальная коалиция сирийской оппозиции заявила сегодня, что не собирается принимать предложения по мирному урегулированию конфликта в стране, предложенные президентом Сирии Башаром Асадом.

С оппозицией Сирии солидарен Евросоюз: в Брюсселе заявили, что по-прежнему выступают за смену власти в арабской республике. «Предложение Асада говорит о том, что он хочет отрезать путь политическому разрешению конфликта, которое может быть достигнуто в ходе предстоящих переговоров России и США с участием Брахими, поскольку оппозиция не примет его, если Асад и его режим не оставят власть», — заявил представитель Нацкоалиции Валид Банни (Walid Bunni).

Мирные инициативы президента Сирии также прокомментировали в Лондоне и Анкаре. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хэйг написал в Twitter, что "речь Б. Асада выходит даже за рамки лицемерия". "Убийства, насилие и репрессии, охватившие Сирию, - его рук дело, и его пустые обещания реформ никого не обманут", - возмутился У.Хэйг. Его турецкий коллега Ахмет Давутоглу назвал заявления Б. Асада "всего лишь повторением того, что тот уже говорил". "Но Б.Асад больше не представляет сирийский народ, и его слова утратили убедительность", - отметил турецкий министр, сообщает РБК.

Сегодня, в ходе обращения к народу в зале Дома культуры и искусств в Дамаске, Асад заявил, что его правительство заинтересовано в политическом разрешении кризиса в стране, однако пока у правительства нет партнеров, с которыми можно было бы вести переговоры. Он также назвал оппозицию «марионеткой, которую создал Запад». Среди мер прекращения кровопролития Асад предложил остановить финансирование извне вооруженной оппозиции, многие боевики которой не являются сирийцами по национальности.