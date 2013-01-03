Дэвид Кэмерон резко отклонил призыв вернуть Фолклендские острова

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон резко отклонил призыв президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер вернуть Фолклендские острова (называемые в Аргентине Мальвинскими).

По словам Д. Кэмерона, трехтысячное население Фолклендов выступает за то, чтобы острова остались британскими. Премьер-министр призвал Аргентину уважать право жителей островов на самоопределение и признать результаты предстоящего в марте 2013г. референдума, на котором будет решено, останутся ли Фолклендские острова британской заморской территорией.

Заявления Д. Кэмерона стали ответом на открытое письмо К. Кишнер, в котором она призывает Великобританию начать переговоры о возвращении Аргентине островов, сообщает РБК. Копия письма была также отправлена генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.

Споры между Великобритании и Аргентины вокруг Фолклендских островов начались еще в XVIII веке. С этого момента обе страны не отказываются от своих притязаний на острова. В 1982г. конфликт достиг своего пика и вылился в боевые действия: начавшиеся 2 апреля и продолжавшиеся 74 дня, они принесли победу Великобритании. Очередное обострение конфликта произошло в 2010г. после того, как британские компании начали разработку месторождений нефти на шельфе возле островов.