Президент Венесуэлы Уго Чавес находится в сознании. Слухи о том, что Чавес находится в коме, развеял вице-президент страны Николас Мадуро. По его словам, он говорил с Чавесом дважды за последние два дня. Николас Мадуро рассказал, что лидер Венесуэлы в сознании и понимает насколько он слаб.

Вице-президент Венесуэлы направился в Гавану навестить Чавеса. Напомним, президент Венесуэлы лечится на Кубе.

Уго Чавес перенес в 2012 году четыре онкологические операции. Последняя, шестичасовая, состоялась 11 декабря. После нее у Чавеса открылось кровотечение. СМИ 31 декабря сообщали, что у него возникли новые осложнения.

Вице-президент Мадуро опроверг информацию о том, что здоровье Чавеса ухудшается, сославшись на врачей. Медики отметили небольшое улучшение состояния здоровья Чавеса.

Напомним, Чавес победил на последних выборах, и на 10 января запланирована его инаугурация.