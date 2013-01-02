Конгресс США одобрил отмену налоговых льгот для богатых

В США палата представителей конгресса одобрила законопроект, который отменяет налоговые льготы для богатых. Ожидается, что в ближайшее время закон утвердит президент США Барак Обама.

Законопроект предусматривает повышение подоходного налога для богатых граждан Соединенных Штатов и сокращение многих других налогов. Налоговая ставка для семей, зарабатывающих более 450 тысяч долларов в год, повысится с 15% до 20%.

Соглашение также предусматривает повышение налога на фонд заработной платы с 4,2% до 6,4%, повышение налогов для частных лиц, чей доход составляет более 400 тысяч долларов в год, увеличение пособий по безработице для тех, кто находится без работы не более одного года, и сокращение таких пособий для тех, кто ищет работу уже больше одного года. Налог на недвижимость стоимостью от пяти миллионов долларов возрастет с 35% до 40%, сообщает РИА Новости. Законопроект также включает в себя меры по сокращению государственных расходов.

Одобренное конгрессом США соглашение, позволяющее не допустить "финансовый обрыв". Решением сенаторов налоговые изменения и, как следствие, "фискальный обрыв" отложены на два месяца.