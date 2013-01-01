Запрет на усыновление российских сирот вступил в силу

Запрет на усыновление российских сирот гражданами США вступил в силу, отныне, в силу так называемого "законы Димы Яковлева", американцы не смогут усыновлять российских сирот, от усыновления которых уже отказались россияне.

"За" принятие закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" проголосовали около 400 депутатов Госдумы и 144 члена Совета Федерации.

Закон подписал Владимир Путин.

Законом, кроме ряда ограничений, вводится запрет на усыновление российских детей гражданами США, а также на деятельность на территории РФ органов и организаций по подбору и передаче детей на усыновление американским гражданам.