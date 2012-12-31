Власти Москвы предложили оппозиции альтернативный маршрут шествия

Столичные власти предложили оппозиционерам изменить маршрут шествия 13 января от площади Белорусского вокзала до здания Госдумы на Охотном ряду и пройти от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова или по Фрунзенской набережной в "Лужники".

Об этом сообщили Вести. Ожидается, что на мероприятие придут противники "закона Димы Яковлева", который, как писали "АН", в пятницу подписал Путин.

Между тем, сегодня на Триумфальной полиция задержала оппозиционеров.