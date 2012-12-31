Путин подписал закон об упрощении визового режима с Японией

Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии об упрощении процедуры выдачи виз гражданам Российской Федерации и гражданам Японии».

Целью Соглашения является укрепление договорно-правовой базы российско-японских отношений в области режима взаимных поездок граждан государств сторон, сообщается на сайте Кремля.

Соглашение между правительствами России и Японии призвано обеспечить создание оптимальных условий для поездок отдельных категорий граждан двух стран, в первую очередь представителей деловых кругов, деятелей науки, культуры и спорта, а также журналистов.

Документ был подписан в Токио в январе 2012 года по итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с японским коллегой Коитиро Гэмбой. В соответствии с договоренностью, отменяется, в частности, необходимость представлять письма с приглашением для получения бизнес-виз на срок не более 90 дней. Вводится также система многоразовых виз, действующих в течение трех лет.

Федеральный закон принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года.