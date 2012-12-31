Глава ЦИК РФ Владимир Чуров больше ни Дед Мороз, ни волшебник

Глава Центризбиркома России Владимир Чуров в понедельник, 31 декабря, за несколько часов до нового года, заявил об отказе от костюма Деда Мороза. Чуров решил, что пришло время избавляться ему от образа волшебника.

ЦИК в этот день провел презентацию нового информационного центра. В здании российского Центризбиркома был установлен огромный экран, состоящий из 21 видеопанели, и пять экранов меньшего формата. Они позволяют следить за ходом голосования и подведением итогов выборов на всех уровнях: от местного до федерального.

Член ЦИК Валерий Крюков заявил, что реконструкция стала гигантским шагом к «открытости, прозрачности и достоверности информации». По его словам, нигде в Европе такой системы на сегодняшний день не существует. Стоимость проекта составила около 100 млн. рублей.

Новый информцентр оценят в единый день голосования 8 сентября 2013 года. Здание ЦИК украшала нарядная елка.