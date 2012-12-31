Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения по поставке газа в Белоруссию. Документ определяет формулу цены на российский газ, поставляемый для удовлетворения внутренних потребностей Беларуси на 2013 и последующие годы в привязке к цене газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа.

Соглашением также определяется порядок расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по газопроводам ОАО «Белтрансгаз» как для внутреннего потребления, так и за пределы Белоруссии. Президент РФ также ратифицировал межправительственное соглашение с Белоруссией об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности «Белтрансгаза», сообщает РИА Новости.

В соглашении закрепляются условия и направления дальнейшей деятельности «Белтрансгаза», в том числе: модернизация, реконструкция и развитие газотранспортной системы, находящейся в собственности компании; осуществление «Белтрансгазом» функции исключительного импортера российского газа, поставляемого в Белоруссию; транспортировка газа через территорию республики за ее пределы и осуществление функции оператора участка газопровода Ямал-Европа на территории Белоруссии.