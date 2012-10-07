Янукович - Путину: Непоколебимый авторитет дальновидного политика

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7 октября 2012, 14:32 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

фото с сайта "АН-Крым"

«Ваш профессионализм и многолетний опыт государственного управления по праву снискали Вам непоколебимый авторитет дальновидного политика и мудрого руководителя», передают в воскресенье «Аргументы недели-Крым».

«Преобразования на пути реформирования России, осуществляемые под Вашим руководством, находят поддержку российского народа и способствуют обеспечению стабильности и экономического роста», - считает Янукович.

Он также выразил удовлетворение тем, что, несмотря на объективные трудности и диктуемые временем испытания глобального масштаба, сегодня в отношениях Украины и России доминируют доверие и взаимопонимание.

Янукович пожелал Путину крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и всяческих успехов, а его близким - добра и благополучия.