Иран отозвал свой спецназ из Сирии из-за финансовых проблем

Власти Ирана отозвали на родину действовавшее в Сирии подразделение 400 из спецназа "Эль-Кудс", направленное на помощь президенту Сирии Башару Асаду для борьбы с повстанцами. Об этом сообщило в воскресенье британское издание Sunday Times.
По сведениям британского еженедельника, ссылающегося на западные разведслужбы, 275 бойцов элитного иранского подразделения покинули Сирию в конце минувшей недели.
Sunday Times пишет: отзыв иранского спецназа из Сирии может свидетельствовать о том, что в Тегеране уже не уверены в способности Башара Асада удержаться у власти. Однако в качестве основной причины данного шага называются серьезные финансовые проблемы в самом Иране, передает портал Новости Израиля.