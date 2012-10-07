Иран отозвал свой спецназ из Сирии из-за финансовых проблем

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7 октября 2012, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il

Власти Ирана отозвали на родину действовавшее в Сирии подразделение 400 из спецназа "Эль-Кудс", направленное на помощь президенту Сирии Башару Асаду для борьбы с повстанцами. Об этом сообщило в воскресенье британское издание Sunday Times.

По сведениям британского еженедельника, ссылающегося на западные разведслужбы, 275 бойцов элитного иранского подразделения покинули Сирию в конце минувшей недели.

Sunday Times пишет: отзыв иранского спецназа из Сирии может свидетельствовать о том, что в Тегеране уже не уверены в способности Башара Асада удержаться у власти. Однако в качестве основной причины данного шага называются серьезные финансовые проблемы в самом Иране, передает портал Новости Израиля.