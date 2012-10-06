Эксперт: Проблема гомосексуализма отвлекает внимание от выборов

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6 октября 2012, 15:55 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Фото с сайта "АН-Крым"

Законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма является политтехнологией с целью отвлечь внимание от выборов. Такое мнение высказал научный директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей Гарань на пресс-конференции, передал в субботу «Аргументы недели-Крым».

По его словам, место этого законопроекта в отношениях с ЕС является очень незначительным.

«Почему он был принят именно сейчас? А о чем еще говорить накануне выборов партии власти? О языке уже отыграли. Все это отвлекает внимание. Это, так сказать, политтехнология», - сказал он.

Гарань отметил, что основная проблема в отношениях Украины с ЕС - это отсутствие верховенства права и то, что Украина становится недемократической страной.

«А проблема сексуальных меньшинств - это небольшая проблема на этом фоне. Ее можно решать постепенно. Это же не проблема, от которой зависит, станем мы членами ЕС или нет», - добавил он.