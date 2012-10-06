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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Россия упрощает миграционный режим для таджиков в обмен на военную базу

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта 1tvnet.ru
фото с сайта 1tvnet.ru

Москва станет гостеприимнее к таджикам в обмен на новое соглашение о пребывании российской военной базы №201 до 2042 года. Плата за размещение базы символическая, а у российских военных почти дипломатический статус.

 При этом денежные переводы работающих в России таджиков на родину – почти половина ВВП страны.
Владимир Путин вчера в Душанбе провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Главный документ – новое соглашение о пребывании российской военной базы №201 в Душанбе до 2042 года с возможностью пролонгации на пять лет (действующее истекает в октябре). Важно, что военнослужащие и их семьи фактически получат статус дипломатов, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. У них будет иммунитет от обысков, изъятий личного имущества, они будут вне юрисдикции Таджикистана, сообщает РБК.


Ответный реверанс: упрощение миграционного законодательства для таджиков. Подробности нового документа российская сторона не разглашает. Но взаимосвязь с соглашением о военной базе в Кремле почти не скрывают. «При работе над соглашением о мигрантах учитывался ход переговоров по другим документам», – признал Юрий Ушаков.
Речь идет о разрешении пребывания граждан Таджикистана и России на территории друг друга без регистрации в течении 15 суток, а разрешение на работу будет выдаваться на срок до трех лет.


Есть и другие договоренности: Россия выделит агентству по контролю за оборотом наркотических средств Таджикистана более $5 млн, а также продолжит помогать в вопросах подготовки кадров в этой сфере.
Также подписан меморандум о беспошлинных поставках нефтепродуктов в Таджикистан.

НС

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