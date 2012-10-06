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6 октября 2012, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Артема Геодакяна

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов не смотрел "Анатомию протеста-2", но сказал, что оппозиция не планирует силовые действия, которые были описаны в фильме.

Фильм "Анатомия протеста-2" вышел на телеканале НТВ в четверг и вызвал большой общественный резонанс. Авторы фильма утверждают, что оппозиция якобы готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа.

"Придется расстроить ультрарадикальных сограждан - штурм Зимнего пока не планируется. А также успокоить защитников исторического наследия - колокольне Ивана Великого ничего не угрожает", - написал Удальцов в блоге на сайте "Эхо Москвы".

"По большому счету, надо кремлевским господам (не сомневаюсь, что заказ на создание «шедевра» оттуда поступил) сказать «спасибо» за отличную рекламу в прайм-тайм. Если нелегитимные власти устами своих пропагандонов обвиняют нас во всех смертных грехах, вплоть до подготовки заговора – значит, мы не зря на этом свете живем. Значит, задеваем жуликов и воров за живое. Даже ненадолго почувствовал себя новым Лениным (хотя, конечно, до уровня Владимира Ильича еще учиться, учиться и учиться). Кстати, вечером ехал в метро, так сразу несколько человек подошли, сказали, что фильм им понравился, и пожелали успехов в борьбе. А почту просто завалили письмами в поддержку революционного курса Левого Фронта. Так что, как говорится, требуем продолжения сериала!", - говорит Удальцов.

"В связи с этим еще раз повторю простую истину о том, что лучшая защита – это нападение. Поэтому призываю как можно скорее начать подготовку к новому Маршу миллионов в начале декабря. Мы должны мобилизовать все силы, собраться в Москве и завершить год на победной ноте, а не в пораженческих стенаниях. Также необходимо усилить борьбу за освобождение политзаключенных, а каждый новый арест - встречать массовыми акциями у Следственного комитета. Иначе девиз «Один за всех, а все за одного!» останется пустым звуком", - сказал лидер оппозиции.