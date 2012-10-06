Светлана Хоркина назначена референтом в Контрольном управлении президента

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6 октября 2012, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

nv-online.info/by

Известная гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, экс-депутат Госдумы, экс-ведущая скандального прооекта «Дом-1» и звезда журнала Maxim Светлана Хоркина назначена на пост референта в Контрольном управлении президента РФ.

Информация о том, что Светлана Хоркина назначена следить за исполнением указов Владимира Путина, появилась на одном из сайтов Уфы, сообщает «РБК Daily». Высокопоставленный чиновник в Кремле подтвердил, что соответствующие документы получены еще в августе. Хоркина сменит на посту референта уфимца Хамита Мавлиярова.

Согласно указу президента, в главные задачи ведомства входят контроль за исполнением распоряжений президента и за реализацией общенациональных проектов, а также информирование главы государства об обнаруженных нарушениях. Хоркина, как референт Контрольного управления, будет подчиняться непосредственно начальнику этого ведомства.

Светлана Хоркина воспитывает сына. В 2011 году она вышла замуж за генерала спецслужб Олега Кочнова.