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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Сергей Удальцов фильм "Анатомия протеста-2" не смотрел

, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

Один из лидеров оппозиции, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов фильм "Анатомия протеста-2", который вышел в пятницу, 5 октября, на НТВ, не посмотрел. Но Удальцов опроверг информацию о получении денег для проведения митингов из-за рубежа, и намерении оппозиции провести силовой захват власти.

В очередном телепроекте, разоблачающем лидеров российской оппозиции, НТВ показала встречу Сергея Удальцова с председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. Таргамадзе в фильме называют одним из организаторов оранжевых революций. Запись встречи, где российский оппозиционер договаривается о деньгах для себя и революции в России, снята на скрытую камеру.

"35 тысяч долларов в месяц от грузинских кураторов на подготовку силовых акций — это только начало. Дальше больше: Гиви Таргамадзе ставит Удальцову конкретные задачи — привлекать на свою сторону сотрудников силовых структур и ветеранские организации, бывших афганцев, всех, кто может быть полезен в борьбе с полицией", — говорится в продолжении "Анатомии протеста".

Ряд считают экспертов считает, что спецслужбы и правоохранительные органы должны проверить информацию, содержащуюся в фильме "Анатомия протеста-2", и дать ей уголовно-правовую оценку, сообщает РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая считает, что по фактам, озвученным в фильме об организаторах протестных акций "Анатомия протеста-2", необходимо провести следственную проверку.

Напомним, в Москве чиновники порекомендовали жителям столицы посмотреть фильм "Анатомия протеста - 2".

ИЧ

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