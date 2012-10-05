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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Избирком оспорит снятие единороса Денина с губернаторских выборов в ВС

, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта islamnews.ru
Фото с сайта islamnews.ru

Центризбирком России не согласен со снятием Николая Денина с выборов губернатора Брянской области. ЦИК консультирует областной избирком по вопросу подачи жалобы в Верховный суд в связи с решением областного суда - заявил замглавы ведомства Леонид Ивлев.

Об этом в пятницу рассказал "Маяк".

"АН" писали что в пятницу Брянский областной суд принял решение об отмене постановления регионального избиркома, зарегистрировавшего действующего главу региона Денина кандидатом на пост губернатора на выборах 14 октября. Таким образом, суд удовлетворил требование кандидата от КПРФ Вадима Потомского.

В руководстве "Единой России" заявляют, что будут оспаривать решение Брянского областного суда.

ЛБ

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