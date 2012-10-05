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5 октября 2012, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]

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Известный актер и временно запрещённый в священнослужении священник РПЦ Иван Охлобыстин заявил о своем уходе с поста главы высшего совета партии "Правое дело".

Об этом решении Охлобыстин написал в своем микроблоге в Твиттере: "С учетом решения последнего Священного Синода, придется мне отказаться от кадровой работы в партии Правое Дело и остаться лишь духовным наставником, состоящих в ней верующих членов".

В середине августа текущего года также в Твиттере лидер "Правого дела" Андрей Дунаев написал о том, что Иван Охлобыстин возглавил высший совет правых. Сам Охлобыстин позже заявлял, что в партии он выполняет только функции кадровика.

"АН" сообщали, что в четверг Иван Охлобыстин прокомментировал решение священного Синода РПЦ, разрешающее священнослужителям принимать участие в выборах в органы государственной власти: "Слава Господу нашему Иисусу Христу! Я услышан, остальное неважно".