Суд запретил губернатору Денину претендовать на пост главы области

//Политика

5 октября 2012, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта mir24.tv

Выборы губернатора Брянской области пройдут 14 октября без участия действующего главы региона в качестве кандидата на этот пост. В пятницу областной суд признал его регистрацию на выборах в качестве кандидата незаконной.

Николай Денин в ближайшее время намерен обжаловать в Верховном суде постановление Брянского областного суда. Об этом сообщает МГТРК "МИР".

"АН" писали, что на прошлой неделе кандидат от КПРФ на пост главы Брянской области Вадим Потомский обратился в областной суд с требованием признать недостоверными подписи на листах «муниципального фильтра», которые представил действующий губернатор. Он потребовал отменить регистрацию Денина.

Суд сформулировал три блока вопросов: о достоверности собранных Дениным подписей, о преимуществе положения на выборах действующего губернатора на этапе сбора подписей и о претензиях к освещению деятельности кандидата в СМИ.

В течение трех дней были допрошены свидетели, привлечены эксперты. Все 253 подписи в поддержку Денина, которые он подал в местную избирательную комиссию, были исследованы. В итоге суд принял решение отменить регистрацию Денина в качестве кандидата.

Всего на пост главы региона в настоящее время претендуют четверо кандидатов. Это представитель КПРФ Вадим Потомский, Андрей Пономарев от партии «Яблоко», Вячеслав Рудников от «Справедливой России» (он еще не получил удостоверение кандидата) и либерал-демократ Михаил Марченко. Николай Денин был кандидатом от партии «Единая Россия».