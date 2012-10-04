Охлобыстин прокомментировал разрешение РПЦ

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4 октября 2012, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]

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Актер и запрещенный в служении священник Иван Охлобыстин прокомментировал решение священного Синода РПЦ, разрешающее священнослужителям принимать участие в выборах в органы государственной власти: "Слава Господу нашему Иисусу Христу! Я услышан, остальное неважно".

Своей радостью Охлобыстин поделился в микроблоге в Twitter.

Синод Русской православной церкви разрешил священнослужителям участвовать в выборах в органы государственной власти, при условии, что священники смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах при исключительных условиях, в том случае, чтобы противостоять партиям, стремящимся использовать власть для борьбы с РПЦ, и особом благословении.

Напомним, Иван Охлобыстин хотел выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России, но отказался от этой идеи. Он учел, что священнослужителям запрещено участвовать в выборах, а он не получил от церкви благословения.