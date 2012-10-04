Президент Белоруссии Лукашенко попробует вернуть Грузию в СНГ

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4 октября 2012, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

vlg.rodgor.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попробует вернуть Грузию в состав Содружества независимых государств (СНГ). В интервью телекомпании "Мир" Лукашенко предположил, что в 2013 году саммит СНГ пройдет в Минске.

По словам главы белорусского государства, если Минск станет местом проведения саммита, он будет инициировать возвращение Грузии в СНГ, возьмет на себя такую функцию. Лукашенко уверен, если бы на парламентских выборах в Грузии победила правящая партия "Единое национальное движение", то все равно Михаил Саакашвили был бы членом СНГ в будущем году".

Белорусский лидер подчеркнул, что Беларусь будет работать в этом направлении. "Мы не должны потерять Грузию", - отметил Александр Лукашенко.

Напомним, 1 октября в Грузии состоялись выборы депутатов парламента. Победила оппозиционная коалиция "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили. Саакашвили заявил, что его партия уходит в оппозицию.

Советник Иванишвили Гия Хухашвили заявил, что новые власти Грузии вопрос возвращения страны в состав СНГ не считают актуальным.

СНГ было создано в 1991 году. В него вошли 12 государств - бывших республик СССР, все, кроме Латвии, Литвы, Эстонии. Грузия вступила в СНГ в конце 1993 года. В 2008 году, после войны в Южной Осетии, парламент Грузии проголосовал за выход из СНГ.